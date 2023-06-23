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14:34, 23 июня 2023Мир

В Стамбуле предотвратили теракт

Milliyet: турецкая полиция задержала иностранца, готовившего теракт в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Турецкая полиция задержала иностранца, готовившего теракт в Стамбуле. Об этом сообщает газета Milliyet.

По данным издания, дома у задержанного, чьи имя и национальность не уточняются, правоохранители обнаружили два незарегистрированных пистолета, магазины и патроны к ним, а также взрывчатку. Отмечается, что задержанный был боевиком «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее генпрокуратура Турции попросила суд дать 3000 лет тюрьмы гражданке Сирии Ахлам Альбашир, совершившей теракт на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября 2022 года.

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    Глеб Бажуткин
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