Три тысячи лет тюрьмы запросили для совершившей теракт в Стамбуле

Генпрокуратура Турции попросила суд дать 3000 лет тюрьмы для совершившей теракт в Стамбуле

Генпрокуратура Турции попросила суд дать три тысячи лет тюрьмы для гражданки Сирии Ахлам Альбашир, совершившей теракт на улице Истикляль в Стамбуле, передает турецкое агентство Anadolu.

Ранее суд в Турции арестовал 17 подозреваемых в причастности к подготовке теракта на улице Истикляль. Задержанных обвинили в нарушении единства и целостности государства, преднамеренных убийствах и покушениях на убийства.

В результате теракта на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, 81 человек пострадал. Глава МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.