WSJ: ВМС США засекли звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи

Cверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после его пропажи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя флота.

Отмечается, что военные начали прослушивание в попытках обнаружить батискаф почти сразу после того, как аппарат перестал выходить на связь.

По словам собеседника издания, экспертами был проведен анализ акустических данных, в результате чего они обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал «Титан», когда связь была потеряна.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».