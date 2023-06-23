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01:56, 23 июня 2023Мир

ВМС США засекли звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи

WSJ: ВМС США засекли звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Cверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане через несколько часов после его пропажи. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя флота.

Отмечается, что военные начали прослушивание в попытках обнаружить батискаф почти сразу после того, как аппарат перестал выходить на связь.

По словам собеседника издания, экспертами был проведен анализ акустических данных, в результате чего они обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии или взрыву в непосредственной близости от места, где работал «Титан», когда связь была потеряна.

Ранее береговая охрана США заявила, что обломки пропавшего батискафа «Титан» свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

О пропаже батискафа с пятью туристами на борту стало известно 19 июня. Аппарат компании OceanGate Expeditions перестал выходить на связь во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник».

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