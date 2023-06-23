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17:28, 23 июня 2023Мир

Последствия от вмешательства Польши в конфликт на Украине оценили

Историк Тодд спрогнозировал глобальный хаос при военном вмешательстве Польши на Украину

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Возможное вмешательство Польши в конфликт на Украине приведет к печальным последствиям для всего мира. Об этом заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.

Тодд припомнил слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который назвал условие вступления Варшавы в конфликт с Россией. Он заявил, что Польша вмешается в противостояние в случае поражения Украины.

Историк сказал, что его удивило подобное заявление польского дипломата и предположил, что может произойти в случае присоединения Варшавы к конфликту. «Хотя Украина и государства Балтии находятся далеко от нее (от Японииприм. «Ленты.ру»), необходимо понять, что эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу», — заявил он.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша сохраняет притязания на Западную Украину. По его словам, последние полтора-два года СВР предавала гласности информацию, связанную с мечтами ряда польских элит о так называемых Восточных Кресах.

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