По всей Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

Сирены зазвучали во всех областях Украины в 21:38 мск.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что в стране усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».