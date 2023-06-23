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22:24, 23 июня 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

Сирены зазвучали во всех областях Украины в 21:38 мск.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что в стране усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».

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    Марина Совина
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