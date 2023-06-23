Экспорт угля из российских портов оказался убыточен

Минэнерго: экспорт российского угля оказался на грани рентабельности из-за снижения цен

Экспорт российского энергетического угля оказался на грани рентабельности из-за снижения мировых цен. К этому привело снижение мировых цен на топливо, со ссылкой на материалы Аналитического центра ТЭК Минэнерго сообщает газета «Ведомости».

Экономика поставок через порты Северо-Запада и юга России, откуда преимущественно идут отгрузки в Турцию и Индию, достигла отрицательного уровня в минус 500-2000 рублей за тонну. Экспорт через порты Дальнего Востока остается рентабельным, однако с начала года доход от продаж снизился в четыре раза — менее чем до 500 рублей за тонну.

В начале июня стоимость поставки тонны российского энергетического угля составляла порядка 80,2 доллара с отгрузкой на северо-западе страны, 82,8 доллара — на юге и 89,8–100,5 доллара — на востоке. Чтобы экспорт оставался безубыточным, стоимость топлива должна составлять от 80 до 110 долларов за тонну.

По данным биржи ICE, июльские фьючерсы на уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена с начала 2023 года подешевели до 116 долларов за тонну (минус 37 процентов), а с доставкой в порты Ньюкасл в Австралии подешевели почти вдвое, до 136 долларов за тонну.

Аналитики считают, что к снижению цен привели завершение отопительного сезона в Европе, рост поставок угля из Австралии и Южной Африки, а также охлаждение сырьевых рынков. Также цены на уголь снижаются вслед за подешевевшим газом.

Несмотря на то что поставки российского угля в страны ЕС запрещены с августа 2022 года, на основании стоимости топлива в регионе рассчитываются цены и для российского экспорта: отечественные поставщики вынуждены предлагать скидку к международным индексам, к концу зимы 2023-го она составляла 30-35 процентов. При этом российский уголь стал проигрывать конкуренцию более бюджетным аналогам из ЮАР и Колумбии.

