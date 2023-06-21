Газ в Европе продолжил дешеветь

Цены на газ на лондонской бирже снизились до 434 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE снизились до 434 долларов за тысячу кубометров. Как показывают данные торгов, за день топливо подешевело почти на 2,5 процента. На дневном минимуме фьючерсы стоили 421,46 доллара.

В начале июня фьючерсы на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF упали в цене до двухлетнего минимума. Их стоимость опускалась ниже 268 долларов за тысячу кубометров. Эксперты объяснили это мерами по экономии газа, которые предпринимают в Европе, и теплой погодой. Также на цены повлияли успехи в выработке возобновляемых источников энергии и запуск новых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Однако после рекордного снижения цен газ снова начал дорожать, и в короткие сроки стоимость фьючерсов поднялась сразу на 23 процента, выше 320 долларов за тысячу кубометров. По словам замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, к этому привели наступление жаркой погоды, сезон ремонтов и решение Еврокомиссии не продлевать чрезвычайные меры по экономии энергии.

К середине июня топливо подорожало до 500 долларов за тысячу кубометров, что почти вдвое выше месячного минимума. По мнению аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, пик стоимости энергоресурсов придется на июль-август, после чего начнется характерное для межсезонья снижение цен.