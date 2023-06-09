Цены на газ в Европе взлетели на 21 процент за день

Биржевые цены на газ на лондонской бирже взлетели на 21% за день

Стоимость июльских фьючерсов на поставку газа на лондонской бирже ICE 9 июня взлетела на 21,5 процента. На максимуме цены росли до 374 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

На утро пятницы фьючерсы торговались на уровне 297 долларов. На момент написания материала стоимость скорректировалась до 366 долларов за тысячу кубометров.

В начале лета стоимость фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и опускались ниже 268 долларов за тысячу кубометров. Газ дешевеет из-за мер по экономии газа, теплой погоды, высокой выработки возобновляемых источников энергии и появления новых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), объяснили эксперты.

Несколько дней спустя газ подрожал сразу на 23 процента, выше 320 долларов за тысячу кубометров. По словам замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, на цены влияют приближение жаркой погоды, начало сезона ремонтов и отказ Еврокомиссии продлевать чрезвычайные меры по экономии электричества.

Эксперты Всемирного банка в докладе о перспективах развития мировой экономики заявили, что стоимость топлива стабилизируется в 2023 году и далее начнет понижаться. К этому приведет успех Европы в области эффективности энергопотребления и, как следствие, сокращение спроса на энергоносители, заявили авторы исследования.