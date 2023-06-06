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18:54, 6 июня 2023Экономика

Всемирный банк резко снизил прогноз по цене на нефть

Всемирный банк снизил прогноз по цене на нефть в 2023 году до 80 долларов за баррель

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в 2023 году составит 80 долларов за баррель, а не 88 долларов, как ожидалось еще в январе. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, который посвящен перспективам развития мировой экономики и публикуется два раза в год.

В 2024 году эксперты организации ожидают роста средней цены до 82 долларов за баррель. Что касается стоимости природного газа и угля, то они должны стабилизироваться в текущем году и понижаться в следующем благодаря прогрессу Европы в области эффективности энергопотребления и, как следствие, сокращению спроса на энергоносители.

По состоянию на вечер вторника, 6 июня, стоимость Brent опустилась до 76,4 доллара за баррель. Усилия стран ОПЕК+ по повышению стоимости сырья пока не возымели эффекта. По итогам министерской встречи объединения, которая состоялась 4 июня, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи на миллион баррелей в сутки.

Brent от TradingView

Вместе с тем присоединиться к ней не согласился ни один союзник. Как отмечает WSJ, действия королевства свидетельствуют скорее об отсутствии стратегии и сосредоточенности на котировках. Для наполнения бюджета ей необходимо продавать нефть по 80 долларов за баррель, но сейчас королевство не просто продает нефть дешевле, но и меньше, чем могло бы.

Основной проблемой мировых котировок эксперты называют заметно более слабое восстановление экономики Китая, чем ожидалось после отмены ковидных ограничений. Из-за этого спрос не показывает ожидаемого роста.

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    Платон Щукин
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