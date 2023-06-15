Назван возможный пик цен на газ в Европе

Аналитик ФНЭБ Юшков допустил цены на газ в Европе выше 1000 долларов

Пик цен на газ в Европе может прийтись на самые жаркие июль и август, когда вырастет потребность в кондиционировании — в этот период цены на бирже могут подняться выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Сложно сказать, до каких отметок дойдут цены. В прошлом году на пике они были выше 2000 долларов в августе. До этого, в 2021 году, — выше 1000 долларов. Просто в прошлом году обычный дефицит усугубился сокращением поставок из России, — объяснил аналитик. — Сейчас, если летние температуры окажутся высокими, цены на бирже снова могут подняться выше 1000 долларов».

Юшков напомнил, что еще несколько дней назад газ стоил 270 долларов, 15 июня — 500. Такие колебания, по словам аналитика, тоже становятся нормой для Европы.

«Страны сами выбрали биржевую торговлю, в результате чего получили колебания в сотни долларов за пару дней. Думаю, пики цен придутся на июль-август, дальше начнется снижение, которое характерно для межсезонья: сезон кондиционирования уже закончится, отопления — еще не начнется. В сентябре-октябре цены перейдут к снижению, к тому же уровень заполненности ПХГ (подземных хранилищ газа — прим. «Ленты.ру») будет высоким. А в ноябре снова начнется отопительный сезон», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в четверг, 15 июня, продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она приближалась к уровню 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца.