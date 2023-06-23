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15:50, 23 июня 2023Бывший СССР

На Украине расстроились из-за оценки от Еврокомиссии

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев рассчитывал на лучшую оценку от Еврокомиссии
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине рассчитывали на более высокую оценку от Европейской комиссии касательно антикоррупционных мероприятий. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на вице-премьера — министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Стефанишину.

По ее словам, проблемы, касавшиеся борьбы с коррупцией, будут оценены «более глубоко». Она считает, что для страны, которая только год назад получила статус кандидата в Евросоюз (ЕС), два из семи выполненных требований — это уже хороший результат.

«Страны в основном годами работают над выполнением блоков подобных рекомендаций», — отметила она.

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23 июня, в годовщину предоставления Киеву статуса кандидата в Евросоюз, в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований — о реформе судебной системы и законодательстве о свободе СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затруднилась назвать точные сроки вступления Украины в Евросоюз, но предположила, что это может произойти в ближайшие 20-30 лет.

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    Александр Слабиев
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