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03:13, 23 июня 2023Мир

В США предсказали крах цивилизации из-за отправки Украине истребителей F-16

Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за передачи F-16 Украине

Фото: Paul Marshall / Unsplash

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что решение США поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне. Об этом говорится в статье, опубликованной на его сайте.

По его мнению, безрассудная политика Соединенных Штатов по Украине может привести к глобальной катастрофе. Он подчеркнул, что у истребителей F-16, которые американская сторона собирается передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов.

Робертс заявил, что безумие Соединенных Штатов «по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России». По его словам, это также привело «к свержению правительств бывших советских республик» и их использованию против России, как в случае с Украиной. Он добавил, что это также стало причиной различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и ее президента.

По его словам, Белый дом сделал врагом США не только Россию, а также и Китай с Ираном. «Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации»,— сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Однако, по его словам, для этого сначала необходимо получить согласие США как страны-производителя.

В мае США подтвердили, что готовы передать Киеву истребители. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию.

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    Марина Совина
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