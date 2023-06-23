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07:38, 23 июня 2023Наука и техника

В России оценили возможность восстания беспилотников

Семенов заявил, что восстания беспилотников не будет, их интеллект не умеет «осознавать»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Основатель, глава крупнейшего производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России компании «Геоскан» Алексей Семенов в беседе с РИА Новости оценил возможность восстания беспилотников.

По его словам, искусственный интеллект беспилотников не способен «восстать» против человека самостоятельно, поскольку они не обладают осознающим интеллектом. «Есть понятие "думать", есть понятие "осознавать", это не одно и то же. Искусственный интеллект ничего не осознает, он не понимает, вообще ничего не понимает», — пояснил Семенов.

Как заявил глава «Геоскана», беспилотники работают по программе, и опасны они ровно в тех пределах, в которых опасен человек, написавший программу. «Если ничего плохого или глупого не написано, проблем не будет. Бояться надо на самом деле не беспилотников, а их создателей», — резюмировал специалист.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ) и развития технологий. По его мнению, в настоящий момент ИИ не может конкурировать с человеческим мозгом: «Мы все еще можем делать многое, чего не может искусственный интеллект». Однако руководитель Tesla и SpaceX отметил, что в будущем ситуация может измениться.

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    Марина Совина
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