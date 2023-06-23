Врач раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка

Врач Сумарокова сообщила, что коньяк укрепляет иммунную систему и снимает спазмы

Семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова раскрыла неожиданную пользу вина и коньяка. Об этом пишет «Газета.Ru».

По ее словам, вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Она отметила, что проантоцианин уничтожает ряд опасных для организма бактерий. Также напиток является антиоксидантом, оказывает благотворное влияние на систему кровообращения и сосуды. Специалист добавила, что благодаря органическим кислотам, вино способно улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит, а также помогает усваивать и расщеплять белок.

Сумарокова посоветовала выбирать сухое или полусухое вино. По ее словам, польза напитка проявляется только при употребления малого количества. Она порекомендовала мужчинам употреблять не более 100-150 миллилитров в сутки, а женщинам — не более 50-75 миллилитров.

Врач также назвала коньяк полезным алкогольным напитком. По ее словам, коньяк укрепляет иммунную систему, а также снимает спазмы и расширяет сосуды. При этом она подчеркнула, что следует соблюдать придельную однократную дозу не более 50-80 миллилитров

По ее словам, не слишком вредна из крепких алкогольных напитков водка. Гастроэнтеролог сообщила, что в ней не содержится сахаров. Кроме того, в водке минимальное количество химических вредных ингредиентов, нет красителей, ароматизаторов и консервантов. Сумарокова добавила, что этот спиртной напиток имеет мощный антисептический эффект и улучшает пищеварение. «Главное строго ограничивать ее дозу», — сказала она.

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