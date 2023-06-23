Возможность разлада между странами Запада из-за Украины оценили

Политолог Бышок не увидел разлада между странами коллективного Запада из-за Украины

Коллективный Запад объединяет общая линия принятия Украины как части себя, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил возможность разлада между западными странами.

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что разговоры о разладе в коллективном Западе могут идти в свете предстоящего саммита НАТО.

«Такие заявления связаны с тем, что голоса относительно необходимости как можно скорее сделать Украину членом альянса или дать какую-то дорожную карту сейчас звучат несколько тише. А громче звучат слова о том, что необходимо не думать о формальном членстве страны в НАТО, а думать о том, как помочь Украине в конфликте с Россией», — объяснил Бышок.

При этом политолог отметил, что вопрос о том, что Украину завтра же возьмут в НАТО, никто ранее и не рассматривал.

Однако базовое представление о том, что Украина должна в будущем стать частью западного блока доминирует и эта идея, на которой сходятся все страны коллективного Запада. Форма этого вхождения может быть разной, по этому поводу и идут споры Станислав Бышок политолог

Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Он отметил, что Лондон «весьма благосклонно» отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок.

21 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет «совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО».

