Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 21 июня 2023Мир

В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Британии Клеверли поддержал идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, передает Independent.

Министр во время конференции по восстановлению Украины отметил, что Лондон «весьма благосклонно» отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок. «Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО», — подчеркнул дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет «совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году
    На Украине оценили объем использованных в ходе контрнаступления сил
    Настя Ивлеева показала содержимое своей сумки
    Газ в Европе продолжил дешеветь
    Более половины квартир в новостройках в России решили продавать по акции
    Разработчик рассказал об улучшении подлодок «Борей»
    В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО
    Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях
    Последствия запрета импорта российской нефти по «Дружбе» оценили
    Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.