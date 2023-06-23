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08:10, 23 июня 2023Экономика

В Китае заявили о сокращении зависимости от доллара

Ученый Бянь Юнцзу: Китаю удалось значительно сократить свою зависимость от доллара

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / Global Look Press

Китаю удалось сократить свою зависимость от доллара, но об окончательном избавлении от нее говорить пока рано. Об этом РИА Новости заявил приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу.

«В настоящее время доллар и евро находятся на стадии оттока после повышения процентных ставок, что привело к ограничению ликвидности этих валют во многих странах», — объяснил эксперт.

По его словам, это побудило некоторые страны начать использовать расчеты в местной валюте. Речь идет, в частности, о Бразилии, России, Иране, Индии. В результате этого доля расчетов в местной валюте во внешней торговле разных государств только увеличивается, подчеркнул Бянь Юнцзу.

Специалист отметил, что юань достаточно крепкая валюта. Обладая им, можно купить практически любые товары во всем мире.

«Показатели юаня довольно заметны, во-первых, потому что масштабы китайской экономики очень велики, и торговля в ней занимает большую долю», — заявил эксперт.

Темпы роста внешней торговли КНР заметны во всем мире, и его положение в мире относительно стабильно, резюмировал ученый.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что США, используя доллар как инструмент борьбы, подрывают к нему доверие со своей стороны.

При этом он подчеркнул, что экономика Штатов является великой, и назвал это очевидной заслугой американского народа. Однако Путин отметил, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.

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    Марина Совина
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