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09:43, 24 июня 2023Россия

Кремль сообщил о скором обращении Путина

Представитель Кремля Песков: обращение президента РФ Путина ожидается скоро

Фото: Gavriil Grigorov / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обращение президента России Владимира Путина ожидается в скором времени. Его слова в субботу, 24 июня, передает ТАСС.

На вопрос агентства, можно ли ждать выступление главы государства в 10:00 по московскому времени, пресс-секретарь российского лидера ответил: «Скоро».

Обращение президента Песков анонсировал ранее в этот же день. Он пообещал, что Путин выступит с речью в ближайшее время.

23 июня представитель Кремля сообщил, что глава государства проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Песков также отметил, что силовые ведомства докладывают президенту о принимаемых мерах по его поручениям в связи с попыткой вооруженного мятежа.

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