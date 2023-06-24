Путин пообещал наказать всех участников пригожинского мятежа

Путин пообещал наказать всех организаторов и участников вооруженного пригожинского мятежа

Все организаторы и участники вооруженного мятежа будут наказаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения, трансляцию вел «Первый канал».

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — пообещал российский лидер.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Сообщается, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. В В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).