Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 24 июня 2023Мир

Путин пообещал наказать всех участников пригожинского мятежа

Путин пообещал наказать всех организаторов и участников вооруженного пригожинского мятежа

Фото: РИА Новости

Все организаторы и участники вооруженного мятежа будут наказаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения, трансляцию вел «Первый канал».

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — пообещал российский лидер.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Сообщается, что по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. В В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил об ударе в спину и напомнил о событиях Первой мировой войны
    Путин обратился к втянутым в вооруженный мятеж Пригожина
    Путин пообещал отстоять страну
    Обстановка на улицах Москвы попала на видео
    Путин приказал военным нейтрализовать организаторов пригожинского мятежа
    Путин анонсировал жесткие действия в ответ на смуту
    Путин сообщил о ночном разговоре с командующими всех направлений
    Путин отдал приказы всем спецслужбам
    Путин пообещал наказать всех участников пригожинского мятежа
    Путин призвал отбросить распри в период спецоперации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.