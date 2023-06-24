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20:23, 24 июня 2023Спорт

Бетербиев рассказал о потере любви к боксу

Россиянин Артур Бетербиев рассказал, что разлюбил бокс после Олимпиады-2012 в Лондоне

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянин Артур Бетербиев рассказал в интервью YouTube-каналу «Бокс ТВ» о потере любви к боксу.

«В какой момент перестал любить бокс? После Олимпийских игр [2012 года]. Судейство… После Лондона я и не собирался продолжать боксировать», — поделился спортсмен и добавил, что на продолжении карьеры настояли промоутеры. Он добавил, что скорее выберет просмотр интересного фильма, чем боксерского поединка.

Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере он одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

На Играх-2012 Бетербиев дошел до четвертьфинала. На этой стадии он уступил будущему олимпийскому чемпиону, украинцу Александру Усику.

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    Дарья Коршунова
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