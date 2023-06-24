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20:58, 24 июня 2023Россия

В Белгородской области после атаки беспилотника загорелось предприятие

Губернатор Гладков: в Шебекине загорелось предприятие после атаки беспилотника

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

В городе Шебекино Белгородской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелось промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания», — говорится в сообщении Гладкова. Глава региона добавил, что пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что при пожаре на нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами. Он добавил, что тушение пожара идет в штатном режиме.

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    Алиса Удовик
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