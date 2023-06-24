США обсудили с ЕС и странами G7 ситуацию в России

Госсекретарь США Блинкен обсудил ситуацию в России с Боррелем и главами МИД стран G7

Государственный секретарь США обсудил ситуацию в России с главой евродипломатии Жозепом Боррелем и главами МИД стран «Большой семерки» (G7). Об этом он сообщил в Twitter.

«Соединенные Штаты будут оставаться в тесном контакте с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации», — заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак поделился планами Лондона обсудить со своими союзниками ситуацию в России. Политик добавил, что главным сейчас для всех сторон должна стать ответственность и защита гражданского населения.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».