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09:15, 24 июня 2023Россия

В Совфеде назвали откровенным предательством попытку мятежа Пригожина

Сенатор Долгов назвали откровенным предательством попытку мятежа Пригожина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов назвал откровенным предательством попытку мятежа, организованную основателем частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» Евгением Пригожиным. Соответствующий комментарий сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.

«В момент когда наши доблестные солдаты и офицеры сражаются с неонацистской нечистью, когда огромное большинство российских граждан сплотились вокруг нашего Президента и Верховного главнокомандующего, это — удар в спину нашим героям», — подчеркнул член Совфеда. По его словам, подобное поведение Пригожина также является предательством памяти павших бойцов ЧВК.

В заключение Долгов выразил уверенность, что с мятежниками разберутся должным образом.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Варвара Кошечкина
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