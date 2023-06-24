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15:53, 24 июня 2023Интернет и СМИ

Информация о расстреле мирных жителей в Воронежской области оказалась фейком

Информация о расстреле мирных жителей в при въезде в город Богучар оказалась фейком
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ксения Михайлова / РИА Новости

Информация о том, что Росгвардия расстреляла гражданскую машину с мирными жителями в Воронежской области, оказалась фейком.

Украинский Telegram-канал опубликовал пост, в котором утверждается, что при въезде в город Богучар Воронежской области Росгвардия расстреляла машину с мирными жителями, в результате чего погиб человек, еще двое были ранены. Ресурс приводит фото машины, на которой видны следы от пуль.

Сообщения о расстреле мирных жителей Росгвардией является недостоверной, так как опубликованный снимок взят из материала 2018 года о раскрытии заказного убийства жителя Ставрополя, произошедшего в 2001 году.

Кроме того, в Богучар можно попасть на автомобиле по трассе М4. Однако глава региона Александр Гусев сообщил, что движение на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон» полностью закрыто. Гусев также призвал жителей Воронежской области воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

До этого власти региона также попросили граждан временно не пользоваться этой автотрассой и отказаться от индивидуальных транспортных средств. Они сообщили, что по М-4 движется колонна военной техники. По этой причине передвижение в указанной местности гражданских машин маловероятно.

Сообщения о том, что Росгвардия якобы расстреляла машину с гражданскими лицами, широко распространилась в украинских Telegram-каналах. В российском сегменте СМИ информация не получила широкого распространения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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