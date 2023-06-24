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12:56, 24 июня 2023Бывший СССР

СБУ задержала советника гендиректора «Корпорации ВСМПО-Ависма»

СБУ задержала в Днепропетровске советника гендиректора «Корпорации ВСМПО-Ависма» Федосеева

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепропетровске советника гендиректора «Корпорации ВСМПО-Ависма» Александра Федосеева и обвинила в финансировании действий по захвату власти в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Задержанный россиянин Федосеева является правой рукой подсанкционного миллиардера Михаила Шелкова. В СБУ считают, что они организовали вывоз из Украины в Россию титанового сырья для использования в военно-промышленном комплексе, в том числе для производства ракет типа «Калибр», боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, вертолетов Ка-52.

В сообщении ведомства говорится, что через корпорацию Шелков наладил поставки в Россию полезных ископаемых с месторождений подконтрольного ему Демуринского горно-обогатительного комбината. По этой схеме якобы было переправлено 11 тонн минералов на два миллиона долларов.

СБУ утверждает, что Федосеев по поручению Шелкова прибыл на Украину до начала специальной военной операции, чтобы контролировать бизнес.

Следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления по статье 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий по свержению конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Суд избрал Федосееву меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

21 июня СБУ сообщила о заочном предъявлении обвинения Шелкову.

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    Любовь Ширижик
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