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21:54, 24 июня 2023Спорт

Американский фигурист раскритиковал задержку в деле о допинге Валиевой

Американский фигурист Чжоу раскритиковал МОК и WADA за задержку в деле о допинге Валиевой

Фото: Juan Medina / Reuters

Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал задержку в деле о допинге россиянки Камилы Валиевой. Он высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Спортсмен посетовал на то, что с момента, когда на Олимпийских играх-2022 должна была пройти церемония награждения после командного турнира, прошло 500 дней, а медали до сих порт не получены. «То, что должно было стать простым делом о чистоте спорта и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное разбирательство, которое слишком затянулось, а мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это», — заявил он.

Чжоу призывал Международный олимпийский комитет (МОК), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) содействовать должному решению по итогам слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройдут в сентябре. «Также я призываю Международный союз конькобежцев (ISU), команды Японии и Канады вместе с нами публично обозначить позицию в защиту чистого спорта и справедливых результатов», — добавил он.

Сборная России стала победителем командного турнира на ОИ-2022, однако МОК отказался от проведения церемонии награждения на фоне положительной допинг-пробы Валиевой, участвовавшей в соревновании. Американцы в этом виде программы заняли второе место, японцы замкнули тройку, а канадцы остановились на четвертой позиции.

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    Дарья Коршунова
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