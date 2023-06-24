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00:23, 24 июня 2023Силовые структуры

Генпрокуратура оценила законность уголовного дела в отношении Пригожина

Генпрокуратура назвала законным и обоснованным уголовное дело в отношении Пригожина

Уголовное дело, возбужденное Следственным управлением ФСБ России в отношении основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, является законным и обоснованным. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

В надзорном органе указали, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела.

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    Марина Совина
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