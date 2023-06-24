Политолог рассказал о сложном разговоре Лукашенко и Пригожина

Политолог Вадим Гигин заявил, что разговор Лукашенко и Пригожина был сложным

Политолог Вадим Гигин рассказал, что разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина был сложным. Его слова в эфире «Соловьев Livе» передает агентство БелТА.

Как отметил Гигин, Пригожин «сразу снял трубку». «Там сразу выпалили такое, мама не горюй», — заявил он, назвав разговор между белорусским президентом и главой ЧВК сложным и тяжелым.