В Харькове на месте взрыва произошел прожар

Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре на месте взрыва в Слободском районе

На месте взрывов в Харькове произошел пожар, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

По его словам, было три прилета в Слободском районе. «Есть пожар, на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — уточнил политик. По предварительным данным, никто не пострадал.

Взрывы в Харькове подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, призвав население оставаться в укрытиях. Отмечается, что в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

22 июня в Харьковской области прогремели мощные взрывы.