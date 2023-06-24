В Харькове на месте взрыва произошел прожар
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре на месте взрыва в Слободском районе
На месте взрывов в Харькове произошел пожар, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.
По его словам, было три прилета в Слободском районе. «Есть пожар, на месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — уточнил политик. По предварительным данным, никто не пострадал.
Взрывы в Харькове подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, призвав население оставаться в укрытиях. Отмечается, что в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
22 июня в Харьковской области прогремели мощные взрывы.