На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Харькове

Украинское издание «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве, Харькове и Кременчуге

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Киеве, Харькове и Кременчуге Полтавской области.

Взрывы в Харькове подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, призвав население оставаться в укрытиях.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Воздушные силы Украины предупредили о возможности ракетного удара. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что взрывы произошли в Соломенском районе города, на место направляются все службы.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит во всех областях страны. На карте также отмечено, что поступают сообщения о взрывах в Винницкой области.

Ранее стало известно, что в Днепропетровске прогремели взрывы. Воздушные силы Украины отмечали, что работает ПВО.

22 июня сообщалось о взрывах сразу в нескольких регионах Украины, в том числе в Харькове, Кривом Роге в Днепропетровской области, Кременчуге в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.