Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 22 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области

Klimenko Time: в Купянском районе Харьковской области произошли мощные взрывы

В Харьковской области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По данным СМИ, взрывы произошли в Купянском районе. Подробностей случившегося не приводится.

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В частности, сообщения о них поступали из Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, Кременчуга в Полтавской области и Александрии в Кировоградской области. В восточных и центральных регионах республики была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Назван срок обнаружения пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.