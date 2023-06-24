Макрон призвал Европу к самостоятельности

Президент Франции Макрон: Европа должна стать самостоятельной и автономной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз (ЕC) должен стремиться к тому, чтобы стать более самостоятельным. По словам французского лидера, «это полезно для мирового порядка». Свое мнение он озвучил в интервью телекомпании CNN.

Макрон считает, что большая автономность Европы и способность ЕС решать региональные проблемы самостоятельно будут полезны и США. «Произойдет ли это через несколько лет или десятилетий? Я не уверен в этом», — высказался политик.

Президент Франции желает, чтобы европейцы стали независимыми в плане технологий, обороны энергетики. «Никто не знает, что может приключиться с остальным миром, и если вы зависимы от одной страны, то можно попасть в очень непростую ситуацию», — сказал он.

Ранее Эммануэль Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки». При этом, по его словам, с Парижем можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.