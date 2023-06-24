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18:39, 24 июня 2023Мир

Москва заявила о неприятии мятежа в российском обществе

МИД России заявил, что попытка мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России заявили, что попытка мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое решительно поддерживает президента Российской Федерации», — написано в заявлении.

Кроме того, МИД России предостерег Запад от использования ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве предупредили, что такие попытки лишены перспектив и не найдут отклика среди россиян и зарубежных здравомыслящих политических сил.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже в отношении Пригожина было заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

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    Екатерина Власова
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