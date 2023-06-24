Москва предостерегла Запад от использования ситуации с мятежом в России

МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации с мятежом для достижения своих целей

МИД России предостерег Запад от использования ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве предупредили, что такие попытки лишены перспектив и не найдут отклика среди россиян и зарубежных здравомыслящих политических сил.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне действий ЧВК «Вагнер» призвал сплотиться вокруг России и президента Владимира Путина.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже в отношении Пригожина было заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.