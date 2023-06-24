ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и приготовились к наступлению

МО РФ: ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и готовят бригады к наступлению

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивают на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ.

В ведомстве отметили, что российские военнослужащие Южной группировки войск наносят удары по позициям противника силами авиации и артиллерии.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы ее основателя Евгения Пригожина и принять меры к его задержанию.

ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Поводом стали заявления об ударах по тыловым лагерям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые распространились в сети от имени главы ЧВК Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

