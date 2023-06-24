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13:35, 24 июня 2023Россия

Депутат сообщил об обысках в его кабинете в связи с действиями ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Власов сообщил об обысках в его приемной в связи с действиями ЧВК «Вагнер»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов сообщил об обысках в его кабинете в связи с действиями частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Соответствующий пост парламентарий разместил в своем Telegram.

«Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно», — пояснил депутат.

Он добавил, что в его приемной граждане записывались в ЧВК «Вагнер» и уезжали затем защищать Россию.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

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