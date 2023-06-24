Обстановку в Москве оценили

РИА Новости: обстановка в Москве спокойная, военной техники на улицах нет

В центре Москвы сохраняется спокойная обстановка, военной или иной бронированной техники на площадях и улицах не наблюдается. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства прошел по ночным улицам столицы. По его словам, у Российской государственной библиотеки, на Моховой улице, на Охотном ряду, на Большой Дмитровке, на Лубянской площади, на улице Ильинка и возле Красной площади беспрепятственно гуляют люди.

Отмечается, что бронетехники, как утверждали некоторые Telegram-каналы, на перечисленных улицах нет. Также не видно дополнительных нарядов полиции. «Признаков усиления мер безопасности в Москве, как утверждали ранее некоторые СМИ, нет», — пишет РИА Новости.

Кафе и рестораны работают, ограничений для автомобилистов нет. Наземный общественный транспорт также работает в обычном режиме.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в столице. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. «Возможно ограничение проведения массовых мероприятий», — подчеркнул политик.

Вечером 23 июня ФСБ возбудила дело против бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Позднее Генпрокуратура уточнила, что дело заведено по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.