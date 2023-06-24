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06:26, 24 июня 2023Бывший СССР

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Общественное»: в Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: Pixabay

В Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Общественное».

Подробности не приводятся, официальных комментариев от властей региона в настоящее время не поступало. Издание «Страна.ua» проинформировало, что в Одесской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена почти по всей территории страны, за исключением западных регионов, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

Ранее стало известно, что на месте взрывов в Харькове произошел пожар, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов. Взрывы подтвердил глава областной военной администрации Олег Синегубов, призвав население оставаться в укрытиях. Отмечается также, что в Киеве и Киевской области сработали системы ПВО.

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    Марина Совина
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