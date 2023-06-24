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21:47, 24 июня 2023Россия

В Липецкой области начали отменять ограничения

В Липецкой области начали отменять введенные ограничения и открывать федеральные трассы

В Липецкой области начинают отменять введенные ранее ограничения. Об этом сообщил глав региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в ближайшее время будет открыто движение на региональных трассах. Он уточнил, что в некоторых района уже приступили к восстановлению дорожного полотна. «Здесь не сложно, сделаем быстро», — отметил он.

Артамонов поблагодарил коллег и жителей региона, который встали на защиту интересов страны и «сделали это с честью и достоинством». «Липецкая область не подведет президента и Россию», — заявил он.

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    Екатерина Подвигина
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