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05:25, 24 июня 2023Россия

На выезде из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога восстановили движение

На выезде из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога запустили движение в обоих направлениях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Движение по дороге из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога полностью восстановлено после перекрытия, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сейчас транспорт запустили в обе стороны: из Ростова в Таганрог и обратно. Трасса в сторону Таганрога была перекрыта на выезде из Ростова-на-Дону в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что движение по трассе М-4 в Ростовской области перекрыто. Сообщалось, что на установленных постах в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают автомобили, транспортный поток направляют обратно в город.

Сотрудники правоохранительных органов осматривают автомобили такси.

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    Марина Совина
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