Стало известно об осмотре автомобилей такси в Ростове-на-Дону

ТАСС: правоохранители осматривают автомобили такси в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов осматривают автомобили такси в Ростове-на-Дону, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Стало известно, что несколько машин осмотрели в районе постов, выставленных вблизи штаба Южного военного округа (ЮВО) на улице Горького.

Полицейские попросили водителей такси открыть багажники, после чего указали им на маршруты объезда оцепленной территории.

Ранее сообщалось, что меры безопасности усилены на въезде в Ростов-на-Дону, автомобили пропускают по одной полосе и проверяют грузовой транспорт. Перекрыта большая часть дороги М-4 «Дон». Также стало известно, что выезд из города в сторону Таганрога перекрыт в обоих направлениях.

Кроме того, главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей о фейке якобы о введении в регионе комендантского часа. Ведомство посоветовало жителям доверять информации, размещенной на официальных источниках.

