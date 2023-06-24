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04:23, 24 июня 2023Россия

В Ростове-на-Дону перекрыли выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях

ТАСС: в Ростове-на-Дону перекрыт выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях

Фото: Петров Сергей / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону перекрыли выезд в сторону Таганрога в обоих направлениях, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что трассу перегородили сотрудники ДПС, все транспортные средства разворачивают в обратном направлении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев на фоне слов и действий главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призвал сограждан сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации сил для поддержания правопорядка.

До этого главное управление МЧС по Ростовской области предупредило жителей о фейке якобы о введении в регионе комендантского часа. Ведомство посоветовало жителям доверять информации, размещенной на официальных источниках.

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    Марина Совина
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