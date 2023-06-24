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21:15, 24 июня 2023Силовые структуры

Разведчики с передовой обратились к Путину

Члены разведгруппы ВС РФ на передовой заявили, что они до конца с президентом и народом

Разведгруппа Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) заявила, что она до конца с президентом России Владимиром Путиным, с Минобороны и за российский народ. Об этом военнослужащие сказали в своем видеообращении, передает РИА Новости.

«Заслуги ЧВК «Вагнер» очень огромны. Но при этом враг не дремлет, и нужно двигаться в нужном направлении всем вместе. Мы с министерством обороны, мы в министерстве обороны и мы за русский народ», — сказали разведчики, обращаясь к лидеру государства.

По последним данным, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали готовиться к выезду из Ростова-на-Дону. Сейчас около штаба Южного военного округа (ЮВО) заводят танки, грузят боекомплекты.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря. Он сообщил, что за сутки бойцы «Вагнера» прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время, отметил он, не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.

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    Екатерина Подвигина
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