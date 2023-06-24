Боец сообщил о планах ЧВК «Вагнер»

Боец заявил о планах ЧВК «Вагнер» вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в ЛНР

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» намерены вернуться из Ростова-на-Дону в полевой лагерь в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов группы.

«Возвращаемся в полевой лагерь в ЛНР», — рассказал он. При этом собеседник агентства отметил, что время отправления ему пока неизвестно.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позже ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера».

