ФСБ заявила о выполнении боевых задач российской армией в зоне СВО

ФСБ: ВС России продолжают выпонять боевые задачи в районе проведения СВО

Вооруженные силы (ВС) России продолжают выпонять боевые задачи на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, в связи с угрозой противостояния в России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

В ФСБ заявили, что вся информация в соцсетях, публикуемая от имени основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ударах по тыловым частям «Вагнера» не соответствует действительности.