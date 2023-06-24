«Руспродсоюз» заявил о штатной работе производителей продуктов

«Руспродсоюз» заявил о достаточном количестве складских запасов продовольствия в регионах

Производители продуктов питания работают в штатном режиме во всех регионах России. Об этом заявили в пресс-службе ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», передает ТАСС.

«Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно», — отмечается в сообщении.

Ранее областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций сообщило, что сформированного запаса продовольствия в Ростовской области хватит на неделю. Отмечается, что также работают розничные рынки.