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15:38, 24 июня 2023Экономика

«Руспродсоюз» заявил о штатной работе производителей продуктов

«Руспродсоюз» заявил о достаточном количестве складских запасов продовольствия в регионах

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Производители продуктов питания работают в штатном режиме во всех регионах России. Об этом заявили в пресс-службе ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», передает ТАСС.

«Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно», — отмечается в сообщении.

Ранее областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций сообщило, что сформированного запаса продовольствия в Ростовской области хватит на неделю. Отмечается, что также работают розничные рынки.

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    Алиса Удовик
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