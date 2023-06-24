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13:10, 24 июня 2023Россия

В Ростовской области сформированного запаса продовольствия хватит на неделю

В Ростовской области запаса продовольствия хватит на неделю, торговые сети работают штатно

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростовской области сформированного запаса продовольствия хватит на неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Отмечается, что также работают розничные рынки.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей региона не выезжать на трассу М-4 «Дон». По федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники.

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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