Песков сообщил о работе Путина в Кремле

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Путин на данный момент работает в Кремле

Президент России Владимир Путин на данный момент работает в Кремле. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию, что глава государства якобы уехал в свою резиденцию в другом российском регионе.

«Президент работает в Кремле», — сказал представитель Кремля.

23 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг заявления основателя ЧВК «Группа Вагнера» Евгения Пригожина. Позднее Путин обратился к жителям страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».