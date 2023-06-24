В районе штаба ЮВО в Ростове-на-Дону снова прозвучали выстрелы

РИА Новости: еще три выстрела прозвучали в районе штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону снова прозвучали выстрелы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, вблизи штаба раздались еще три выстрела.

Ранее о стрельбе рядом со штабом ЮВО сообщила корреспондент «Ленты.ру». По ее словам, люди на фоне происходящего отбегали подальше, а затем возвращались для наблюдения за событиями.

Также в сети появились кадры, на которых боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», как утверждается, стреляет по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону.