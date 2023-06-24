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19:50, 24 июня 2023Россия

В районе штаба ЮВО в Ростове-на-Дону снова прозвучали выстрелы

РИА Новости: еще три выстрела прозвучали в районе штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону снова прозвучали выстрелы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, вблизи штаба раздались еще три выстрела.

Ранее о стрельбе рядом со штабом ЮВО сообщила корреспондент «Ленты.ру». По ее словам, люди на фоне происходящего отбегали подальше, а затем возвращались для наблюдения за событиями.

Также в сети появились кадры, на которых боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», как утверждается, стреляет по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону.

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