Путин приказал военным нейтрализовать организаторов пригожинского мятежа
Путин заявил, что ВС получили приказ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа
Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.
«Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов», — сообщил президент.