Путин приказал военным нейтрализовать организаторов пригожинского мятежа

Путин заявил, что ВС получили приказ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа

Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов», — сообщил президент.