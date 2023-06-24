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10:17, 24 июня 2023Россия

Путин приказал военным нейтрализовать организаторов пригожинского мятежа

Путин заявил, что ВС получили приказ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов», — сообщил президент.

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    Анастасия Шейкина
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